Son dakika... CHP saat verdi: Özgür Özel açıklama yapacak

Saray'ın hedefindeki CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve soruşturma dalgası devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Bozbey, "suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

ÖZGÜR ÖZEL BASIN TOPLANTISI YAPACAK: SAAT VERİLDİ

Gelişmelerin ardından CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in bugün saat 15.30'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

KOSOVA PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 kişinin gözaltına alınması üzerine bugünkü programını iptal etmişti.

Özel, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde bugün Kosova ile oynayacağı maç için TFF uçağıyla Kosova'ya gidecekti.

Özel'in bu programdan vazgeçtiği ve gelişmeleri takip etmek üzere partisinin genel merkezine geçtiği öğrenildi.