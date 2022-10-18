Son Dakika: CHP 'sansür yasasını' AYM'ye taşıdı

18 Ekim 2022 Salı, 16:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'sansür yasasının' hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP, sansür yasasının 29. maddesinin iptal edilmesini istedi.

"KENDİ YALANLARINI GERÇEK GİBİ SUNMAK YASASIDIR"

AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.

29. madde artık yürürlükte. Bir savcı vatandaşın bir sözü üzerinden bu yasaya göre insanları kodese atabilir. Yürütmenin durdurulması noktasına bir an önce talebimizin acilen gündeme alınmasını, demokrasimizin daha çok tahribat almaması için talep ettik."

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü (18 Ekim) grup toplantısında yaptığı konuşmada, 29. maddeyi AYM'ye taşıyacaklarını bildirmişti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuşmuştu:

"Sansür yasası kabul edildi. 29. maddeyi yürütmeyi durdurma talebiyle AYM’ye gideceğiz, ardından da yasanın tamamı ile ilgili AYM’ye gideceğiz. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetimle karşı karşıyadır. Geçmişte AKP ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, dur demeyecek misiniz, adalet istemeyecek misiniz?"

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

'Sansür yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, dezenformasyonla mücadeleyi bahane ederek seçim öncesi tüm muhalefeti baskı altına almayı hedefliyor. Yasayla artık sadece gazetecilerin değil, sosyal medyada haber paylaşan ve yorum yapan yurttaşların özgürlükleri de tehdit altında olacak.

Demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine aykırı yasanın en kritik maddesi ise 29. madde. Söz konusu maddeye göre, "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişi" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.