AKP'li Yayman'dan 'sansür yasası' iddiası: Hiç kimse bir paylaşımda bulunduğu veya haber yazdığı için yargılanmayacak

18 Ekim 2022 Salı, 14:34

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında siyasetin gündemindeki konulara ilişkin konuştu.

Amasra'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına değinen Yayman, olayın yaşandığı andan itibaren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin anında müdahil olduğunu söyleyip, "Devlet millet kaynaşmasını hep birlikte gördük. Milletimizin derdi derdimiz, yası yasımızdır. Konuyla ilgili bir kasıt, ihmal veya başka bir eksiklik varsa sonuna kadar bunun takipçisi olacağız" dedi. Yayman, konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını, TBMM'nin bu olayı sonunu kadar takip edeceğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine değinen Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu'na basit bir soru sormak istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD'deki gezinizde kayıp 8 saat boyunca neredeydiniz? Kimlerle görüştünüz? Vatandaşlarımız 'ABD'den talimat mı aldı?' sorusunu soruyor. 8 karanlık saatin aydınlığa kavuşması gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, adeta 'hamburgerciye gittik' şeklinde bir cevap veriyor. Bu ziyaretin amacı neydi? Bu soruları sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİM SANSÜR GİBİ BİR AMACIMIZ OLAMAZ"

Yayman, CHP'nin kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağına ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Bizim sansür gibi bir amacımız olamaz. Yasayı okumadan hükümde bulunuyorlar. Sürekli 'dezenformasyona kim karar verecek?' diye soruyorlar. Dezenformasyon olup olmadığına yargı karar verecek. Bu sefer de 'AK Parti'nin yargısı' diyorlar. Bu yargı camiasını toptancı şekilde töhmet altında bırakan bir anlayıştır. Bağımsız yargının vereceği karara saygılıyız. Ülkenin düzenine huzuruna ve kamu barışına tehdit oluşturacak düzeyde bir haber ve paylaşım varsa buna mahkemeler karar verecek. Hiç kimse bir paylaşımda bulunduğu veya haber yazdığı için yargılanmayacak. CHP'nin Anayasa Mahkemesine götürmediği bir konu yok zaten. Anayasa Mahkemesi farklı bir karar verirse biz tekrar kararımızı, düzenlememizi bir kez daha konuşur ve istişare ederiz. Milletimizin talebi ne ise o doğrultuda karar alırız."