Son Dakika... CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

T24'ün aktardığına göre, aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı yazılı ve görsel medya organlarında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'n destekleyen delegelerin Özgür Özel'i desteklemeleri için bir takım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğunun bizzat CHP delegeleri parti meclis üyeleri ve partililerce dile getirilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

MİLLETVEKİLLERİNİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, kurultayda seçimlerde şaibe olduğuna ilişkin iddialar ile ilgili yapılan soruşturma esnasında haklarında müsnet suçlardan dolayı iddialar bulunan ve 28. dönem milletvekili oldukları anlaşılan kişiler yönünden dosyanın 12.05.2025 tarihinde ayrıldığı, yeni dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/113602 soruşturma sayılı sırasına kaydının yapıldığı belirtildi.

İddianamede, dosyada haklarında müsnet suçlardan dolayı iddialar bulunan diğer şüpheliler yönünden ise yine ayırma kararı verildiği ve bu soruşturma ve hazırlanan iddianame haricinde bir başka soruşturmanın daha yürütüldüğü anlaşıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN 'TANIK' OLARAK BEYANI ALINDI

İddianamede, "mağdur" sıfatı verilen Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan ve Kurultayda genel başkan adayı bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibe iddialarına ilişkin olarak mağdur sıfatı ile beyanının alınması için 07.05.2025 tarihinde vekili Av. Celal Çelik'e Çağrı Kağıdı tebliğ edildiği, ancak ifade vermek için Savcılığımıza müracaat edilmediği" ifadeleri yer aldı.

İddianamede, müşteki Lütfü Savaş için de, "Müşteki Lütfü Savaş'ın 25.02.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza şikayet dilekçesi verdiği, 2025/52520 sayılı soruşturma sırasına kaydının yapıldığı, bu dosya üzerinden şikayeti nedeniyle müşteki olarak beyanının alındığı, sonra Birleştirme Kararı verilerek Savcılığımızın 2024/5366 sayılı soruşturma dosyası ile birleştirildiği, Lütfü Savaş'ın ayrıca Savcılığımızın 2024/5366 sayılı soruşturma dosyasında da 25.02.2025 tarihinde tanık olarak beyanının alındığı" denildi.