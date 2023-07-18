Son dakika... CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, ekonomideki vahim tabloyu görüşmek üzere TBMM'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:58
Son dakika... CHP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı
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CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Konuya ilişkin açıklamayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.


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