Son Dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:14

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26.09.2022 tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine katılanların oybirliği ile kesin olarak karar vermiştir.”

NE OLMUŞTU?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırıldı.

Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti. Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.