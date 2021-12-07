Son dakika... CHP'li belediye AKP'ye geçti

Sivas'ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ölümünün ardından belediye meclisi oy çoğunluğu ile AKP'li Özkan Demir'i İmranlı Belediye Başkanı olarak seçti.

AA
07 Aralık 2021 Salı, 15:39
Son dakika... CHP'li belediye AKP'ye geçti
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde 2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde CHP’den aday olup seçilen Murat Açıl geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Açıl’ın ölümünün ardından İmranlı Belediyesi Meclisi bugün, yeni başkanı belirlemek için toplandı. Yapılan toplantıda AKP'li Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP’li Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı.

Demir, 9 üyeden 6 oyunu alarak başkanlık görevine seçildi. İmranlı Belediyesi Meclisinin 5 AKP'li, 3 CHP’li ve 1 MHP’li üyesi bulunuyor.


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