Son Dakika… CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi… CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:29
Son Dakika… CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Tanrıkulu Soruşturma

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