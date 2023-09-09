Son Dakika… CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:29

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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