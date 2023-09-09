Son Dakika… CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi… CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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