Kırklareli’ndeki sel felaketi: Soruşturma başladı, gözaltı kararı var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketiyle ilgili soruşturma başladığını ve ruhsata aykırı bir şekilde inşa edilen bungalov evlerinin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tunç olay hakkında soruşturma başladığını belirtirken, gözaltı kararı alındığını da duyurdu.
Tunç’un söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.”
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 6, 2023
Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma…
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