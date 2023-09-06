Kırklareli’ndeki sel felaketi: Soruşturma başladı, gözaltı kararı var

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:58

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:58

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç olay hakkında soruşturma başladığını belirtirken, gözaltı kararı alındığını da duyurdu.

Tunç’un söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.”