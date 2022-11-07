Son Dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na 'kimyasal silah' fezlekesi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla fezleke hazırladı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nakledildi.

Tanrıkulu'nun paylaşımının PKK’nin stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu savunulan fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği öne sürüldü.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclis’in dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Sezgin Tanrıkulu, "TSK'nin kimyasal silah kullandığı" iddiasına ilişkin 20 Ekim'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu’nun açıklamaları sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak şöyle konuşmuştu:

“TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur, doğru bulmuyoruz.”