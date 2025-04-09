Son Dakika... CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!
Son dakika haberi... Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
Daha önce de CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış, dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti. Dilekçede, Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilmişti.
Etiketler: #CHP #olağanüstü #Kurultay
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