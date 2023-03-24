Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burası CHP’li' demedik, 'bunlar da vatandaşımız' dedik

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:16

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı Hatay İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuştu.

CHP'li büyükşehir belediyelerini hedef alan ve belediyelerin deprem bölgelerine gitmediklerini öne süren Erdoğan, "Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede o belediyeler, acaba birisi buralara uğradı mı?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur. AFAD tarafında 22 bin ve bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin alt yapısı kurulumu nakli sürmektedir.

Bu konteyner sayısı, mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liraya ödemeler yapılmış, 101 bin aileye de 15 bin liralık taşınma paralarının ödenmesine başlanmıştır. Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları da inşaat safhasına getirdik.

Birileri bize kalıcı konutların yapımı konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin geçerliliğin olmadığını, Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük. Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek dermanı, sabrı yoktur.

Dünyada, 500 kilometrelik bir alana yayılan, böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerini bu kadar kısa sürede üstesinden gelip kalıcı konutların inşasına başlayabilecek başka bir ülke bulamazsınız.

"BU BELEDİYELER NEREDE?"

Geçici barınma merkezlerinin kurulumu, kalıcı konutların inşası, mevcut yerlerin ihyası programında kesinti, gecikmeye izin veremeyiz. Bakanlarımız deprem gününden biz de depremin üçüncü gününden beri buralardayız. Cumhurbaşkanı olarak defalarca ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz.

Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Maraş'taydık. Bugün Hatay'dayız. İnşallah diğer şehirlerimize de gideceğiz. Tüm yaralar sarılıp yıkılan her şey daha iyisiyle inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.

Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, görüntü vermek için buralara uğrayabilir. Yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları, yardım faaliyetleri sürdürerek depremzedeler için kullansalar gönülleri alabilseler. Bugün ana muhalefetin 10'u aşkın 11 büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeler nerede? Buralara uğradı mı? Deprem şehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız.

"BURASI CHP'Lİ DEMEDİK!"

Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Hiç kimse endişe tereddüte kapılmasın. Burası CHP'li demedik. Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımız dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Hatay maalesef 6 Şubat depremlerinde can kaybı, yıkılan bina bakımından ilk sırada yer alıyor. Tespitlerde 100 bin binadaki 338 bin bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Toplamda 238 bine yakın konutu ve köy evini yapıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 50 bin konut ve köy evinin inşasına başlanmasıyla ilgili süreci sonuçlandırdık.

Hatay'da 3122 konutla birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Bölgedeki şehirlerin tamamında her gün binlerce yeni konutun temellerini atarak sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 319 bin Konut, toplamda 650 bin konut yaparak şehir merkezlerini yerinde dönüştürerek insanlarımıza sağlamgüvenli huzurlu yuva ve iş yerleri kazandıracağız.

"ANTAKYA DEVLET HASTANESİ'Nİ 10 MAYIS'TA AÇIYORUZ"

Arsuz, Hassa ve Belen'de devlet hastanelerini tamamlayarak hizmete aldık. Salgında acil durum hastaneleri inşa ettiysek Hatay'da da bunu yapacağız. Ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran parti ve iktidar değiliz. İşte o salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul'da dev Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir tarafta İstanbul Havalimanı'nda bir taraftan Anadolu yakasında iki hastaneyi 1006 odayı bitirdik, halkın hizmetine sunduk. Bugün 400 yataklı Antakya, 600 İskenderun, 200 yataklı acil durum ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin temellerini atıyoruz. Antakya Devlet Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık.

"14 MAYIS'A HAZIR MIYIZ?"

Buradan İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı sorunu varsa, hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın.

14 Mayıs'a hazır mıyız? 14 Mayıs'ta şu terör örgütüyle kucak kucağa yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Yavrularımızı annelerinin kucağından alıp Kandil'e kaçıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bunun için ben sizlerden bize güvenmenizi, bizim yanımızda yer almanızı istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık, yıkımların üstesinden de geleceğiz."