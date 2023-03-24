Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 15.5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin Gaziantep, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:26
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.10'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 15.5 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının Gaziantep, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:


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