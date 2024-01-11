Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'ndeki görüşmesi başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:15
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Erdoğan ve Bahçeli arasında güncel ve bölgesel konuların değerlendirilmesi beklenirken AKP'nin pazartesi günü açıklayacağı 48 ildeki adaylarının da ayrıntılarının konuşulması öngörülüyor. 

Görüşme sonrasında bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Erdoğan, daha sonra da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek. 


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Devlet Bahçeli

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