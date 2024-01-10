Erdoğan ve Bahçeli: 'Can Atalay kararını okutun'
TBMM Genel Kurulu, yeni yıl nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı’ndan, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği” ifade ediliyor.
TBMM’nin 16 Ocak’taki önemli gündem başlıklarından birinin “Can Atalay kararının okutulması” olduğu belirtiliyor.
AYM’nin kararına uyulmamasına karar veren Yargıtay Atalay’ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM’ye yeniden yazı göndermişti.
Dairenin kararı sonrasında Bahçeli, “Yargıtay’ın şerefli hâkimlerini yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da “AYM malul olmuş bir yapıdır” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı’ndan, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği” ifade ediliyor.
Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında “yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.”
TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki kararın okutulması sonrası, Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- 6 işaret açıklandı: Neandertal misiniz?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Tarihi davada flaş Türkiye iddiası!
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'