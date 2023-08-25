Son dakika... Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi... Kuranı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:36
Son dakika... Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Abone Ol google-news

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün (25 Ağustos) yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce 18-21-22-23 ve 24 Ağustos’ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.  


Player Alanı
Kuran Danimarka Dışişleri bakanlığı

İlgili Haberler

Son dakika... Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 5. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika... Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 5. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Hollanda ve Danimarka'dan sonra bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 gönderiyor

Hollanda ve Danimarka'dan sonra bir ülke daha Ukrayna'ya F-16 gönderiyor

En Çok Okunan Haberler