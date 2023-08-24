Son dakika... Danimarka Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 5. kez Dışişleri'ne çağrıldı
Son dakika haberi... Kuranı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün (24 Ağustos) yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce 18-21-22 ve 23 Ağustos’ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.
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