AKP'li Mesut Özil ile Akif Çağatay Kılıç elele: Londra'da tribünlerde!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:37

Güncelleme: 16.03.2025 - 19:37

Büyükelçi Çağatay Kılıç, Almanya'daki programının ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra'ya geldi.

Büyükelçi Kılıç, Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Chelsea maçını, AKP MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile izledi.

ÖZİL İLE KILIÇ TRİBÜNLERDE

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, bu ülkedeki temasları kapsamında AKP Londra Temsilciliği'ni ziyaret edecek.

Kılıç, daha sonra Mesut Özil ile AFC Wimbledon futbol kulübünde düzenlenecek açık iftar etkinliğine katılacak.