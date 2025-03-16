AKP'li Mesut Özil ile Akif Çağatay Kılıç elele: Londra'da tribünlerde!
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan Arsenal-Chelsea maçını izledi.
Büyükelçi Çağatay Kılıç, Almanya'daki programının ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra'ya geldi.
Büyükelçi Kılıç, Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Chelsea maçını, AKP MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile izledi.
ÖZİL İLE KILIÇ TRİBÜNLERDE
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, bu ülkedeki temasları kapsamında AKP Londra Temsilciliği'ni ziyaret edecek.
Kılıç, daha sonra Mesut Özil ile AFC Wimbledon futbol kulübünde düzenlenecek açık iftar etkinliğine katılacak.
Etiketler: #mesut özil #Akif Çağatay Kılıç #Arsenal #chelsea
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