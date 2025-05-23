Son Dakika... DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek: Tarih belli oldu

DEM Parti 27 Mayıs Salı günü saat 11:30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti tarafından Gelecek Partisi ziyareti sonrası, şu açıklama yapılmıştı:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Sayın Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı.

Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dâhil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz."