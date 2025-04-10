Son Dakika... DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

DEM Parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Son Dakika... DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:25

DEM Parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin bugün  yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi” denildi.

DEM Parti'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

''DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ''

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”


Etiketler: #Dem Parti #Recep Tayyip Erdoğan

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