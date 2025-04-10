Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alınmıştı: DEM Parti'den açıklama!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:12

DEM Parti, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Parti'nin sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ne yazık ki bu sabah da gazetecilere yönelik bir şafak operasyonuyla uyandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınması; basına, ifade ve haber alma özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. Gazetecilik suç değildir. Yargı sopasıyla eleştirel düşünceyi bastırma çabası asla kabul edilemez. Türkiye bu utançtan kurtulmalıdır. Gazeteciler görevlerini baskılarla karşılaşmadan ve özgürce yapabilmelidir."