DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı
Batman’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozluk Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eşbaşkanı Ömer Emen, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emen, buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara’ya SEGBİS ile bağlanan Emen, “terör örgüt üyeliği"nden tutuklandı.
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