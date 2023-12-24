Diyarbakır'da DEM Parti kongresine soruşturma: Çok sayıda gözaltı

DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla Diyarbakır'da organize edilen toplantıya ilişkin "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:54
Diyarbakır'da DEM Parti kongresine soruşturma: Çok sayıda gözaltı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi'nin Diyarbakır'ın Bağlar'ın ilçesinde yaptığı 1’inci Olağan Kongresi'nde ortaya çıkan görüntüler üzerine yargı ve emniyet güçleri harekete geçti.

Diyarbakır'da "Gençlik Direnişi" adı altında düzenlenen kongrede, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığına dair görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

42 GÖZALTI

Bu kapsamda savcılıkça verilen gözaltı talimatı doğrultusunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği gözaltına alınanların sayısını 42 olarak duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma ve gözaltılar için açıklama yaptı. Bakan Tunç, açıklamasında "24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak  “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 

 


Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dem Parti Abdullah Öcalan

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