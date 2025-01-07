Son Dakika... DEM Parti'nin Meclis trafiği sürüyor: İmralı heyeti Yeniden Refah ile bir araya geldi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:14

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:45

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretlerine devam ediyor.

DEM Parti; MHP, AKP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel ile İmralı heyetindeki Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'in görüşmesi 90 dakikadan fazla sürdü.

DEVA PARTİSİ'NE ZİYARET

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEM Parti heyeti görüşme sonrasında yaptıkları açıklamada görüşmenin olumlu geçtiğini aktardılar.

"ERDOĞAN'IN BU KONUDA NEREDE DURDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"1 Ekim tarihinden bu yana ülkemizde yeni bir iklim var. Biz bu süreçteki çözüm gayretlerinin değerli olduğunu düşünüyoruz ve çözüm için atılacak her bir adımı çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritalarını bilmek ve çalışmaları detaylandırmak gerektiğini düşünüyoruz. Bizim için bu konudaki en önemli şey samimiyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda nerede durduğunu bilmiyoruz. Evet Meclis çok önemli ama mevcut yönetim sistemimiz nedeniyle Erdoğan'ın nasıl bir tavır alacağı çok önemli."

Sırrı Süreyya Önder ise "Çok güzel bir kabul gördük. Karşılıklı görüşerek ancak oluşabilecek en geniş ortak mutabakat yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmişten çıkardığımız ders budur. Toplumun her kesimine ulaşabilmenin yolu budur. Dün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Ahmet Türk de heyetimizdedir. İmralı kısmına da katılacaktır ama ne zaman bilmiyoruz. Selahattin Demirtaş ile ilk fırsatta görüşeceğiz, muhtemelen bu hafta içinde" diye konuştu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞME BAŞLADI

DEM Parti, son durağı Yeniden Refah Partisi ile 16.05'te bir araya geldi.

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