Devlet Bahçeli'den, DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası 'süreç' açıklaması: 'Devir değişmiş, zincir kırılmıştır...'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişikn açıklamalarda bulundu.

'DEM Parti-İmralı' görüşmesi sonrası ilk grup toplantısı olan bugün, Bahçeli'nin vereceği mesajlar merak ediliyordu.

"BOŞA GEÇİRECEK BiR SANİYEMİZ YOKTUR"

Konuşmasında "Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur" diyen Bahçeli, "Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlara da aldırış etmiyoruz. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi.

"BİZE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERMEYE KALKAN SEFİL MAGANDALAR..."

Ayrıca İYİ Parti ve Zafer Partisi'ni de üstü kapalı bir şekilde eleştiren Bahçeli şöyle konuştu:

"Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkan sefil magandalara aldırış etmesek de birkaç kelam ediyorum; Hasbelkader ülkücü camiada yer alan sırf çıkarları uğruna ileri geri konuşmaları edepsizliktir. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır."

KÜRSÜDEN CHP'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında CHP'yi de sert bir dille hedef alan MHP lideri, "Türkiye'nin güvenliği misakı milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağından yok etmelidir. Türkiye'nin emperyalist hedefler taşıdığını söyleyenler zalim piyonlardır. Bunlar gitsin zalimlerin kanlı tiyatrosunu izlesinler, CHP ile aynı kafese girsinler, gitsinler ve bir daha da gelmesinler" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ KAPILARI ARDINA KADAR AÇILMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Yeni yüzyılda ayrışmanın marjinal kategoriye ayrılmadan asla bahsedilmeyecektir. Köprülerin altından çok sular akmış, zincirler açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur. Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur.

* Yeni yüzyılda kronik sorunlar çözülecektir. Bundan anormal derecede rahatsız olanları görüyor acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz. Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkan sefil magandalara aldırış etmesek de birkaç kelam ediyorum; Hasbelkader ülkücü camiada yer alan sırf çıkarları uğruna ileri geri konuşmaları edepsizliktir. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır.

"KURT KURDU TANIR ANCAK..."

* Siyasete en küçük katkı vermiyor veremiyorlar. Kurt kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz. Hiç de takmıyoruz. Bizim dava vatan sevdamızı tartışmaya açacak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın. Diyorum ki; terör sorunu çözülecek, kardeşlik bilenecek.

TÜLAY HATİMOĞULLARI'NIN 'GAZZE' BENZETMESİ

* Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

"SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

* Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Vakit Suriye'nin ayağa kalma vaktidir. Bölücü terör örgütü PKK/YPG Suriye'de asla yeri olmadığını anlamıştır. Suriye'deki yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek vermek gerekir. ABD yeni yılla birlikte oynanan DEAŞ oyunu. Suriye'de sinsi bir planın yapılacağını anlamak değil de nedir? Alçak bir tasarımın kanlı planlamanın olmadığını kim söyleyebilir? Büyük resme bakıldığında tehlike yanı başımızdadır. Emperyalist kaos üzerimize geliyor. Kürt-Türk kardeşliğini bozmaya çalışanlarla mücadelemiz can pahasına sürecektir. Ne vatanımızdan fedakarlık ederiz ne de milletimizden vazgeçeriz.

FERDİ TAYFUR AÇIKLAMASI

* Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

"İSLAM TERÖR İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ"

* Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur. İslam terör ile bağdaştırılamaz. Türk İslam alemi direnmeli, ayağa kalkmalı. Adaletli paylaşım insanca yaşam herkesin kaderi olmalı.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Bölgesel senaryolar, zillete düşmüş partiler bunlardan bazılarıdır. CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur. Türk İslam alemi birliğini sağlayıp ayağa kalkmalıdır. İnsanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır.

* Türkiye'nin güvenliği misakı milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağından yok etmelidir. Emperyalist hedefler taşıdığını söyleyenler zalim piyonlardır. Bunlar gitsin zalimlerin kanlı tiyatrosunu izlesinler, CHP ile aynı kafese girsinler, gitsinler ve bir daha da gelmesinler.

"BAŞIMIZI KUMA GÖMMÜYORUZ"

* Kararlılığımızdan geri adım düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Söz verdik kesinlikle yaşatacağız. İhanet dalgalarına direneceğiz, korkulukları devireceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yukarılara çıkarılacaktır. Ne yaparsak açık yapar, adam gibi yaparız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Biz şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket'iz. Başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz.

* Darbe teşebbüsü ile altın vuruşu yapamayanlar ekonomik silahlarla etrafımızı sarmaya teşebbüs etmiş, alayı püskürtülmüştür. Yedi düvel karşımızda dizilse de biz bu bayraktan bu vatandan asla ödün vermeyeceğiz.