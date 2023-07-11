Son dakika... Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü: 'İsveç politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:43

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:31

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 'İsveç' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, "İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi.

"BİR ŞEY DİYEMEYİZ..."

Bahçeli şöyle konuştu:

"Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz."

BAHÇELİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, 21 Ocak 2023'te, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma izni" verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

İsveç yönetiminin özür dilemesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli "İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir" sözlerine yer vermişti.

MHP lideri, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada ise İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili, "Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır" demişti.

EMEKLİLERE 'SEYYANEN ZAM' ÇAĞRISI

Öte yandan Bahçeli, "Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" dedi.

MHP lideri ayrıca "Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur ve faizdeki oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir" iddiasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare bulacak da TBMM'dir. TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda. Deprem hasarları için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Nimet külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin kabarık ekonomik maliyeti 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Siz vekillerden ricam görüşmelere eksiksiz katılmanızdır. Milletimizin sesine ses, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız.

"KURDAKİ OYNAKLIKLAR GÜNDEMDEKİ AĞIRLIĞINI KAYBEDECEK"

* Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur ve faizdeki oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz, çünkü Türkiyemizi seviyoruz.

"SEYYANEN ARTIŞ, KÖK ÜCRETE YANSITILMALI"

* 1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL liralık seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

* İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır? Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.

* MHP ne yapıyor diye soruyorlar ya... MHP birilerinin hayal hafsalasını alamayacağı işler yapıyor. Hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerliyor. CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış bizi ne ilgilendirir. Yüzde 1 oyu olmayan partiler grup kuruyormuş bizimle ne alakası var. Biz millete bakarız ne diyor, ne istiyor diye. Biz devlete bakarız hangi zorluklarla savaşıyor diye.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ: 'KARAR CUMHURBAŞKANIMIZINDIR'

* İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.

* Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır.

* 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz. Müttefik olacaksak mertçe olalım.

"BİZİM İÇİN PKK NEYSE FETÖ DE ODUR"

* Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.