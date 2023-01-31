Son dakika... Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti sonrası 'bıyıklarını kesenlere' seslendi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, yine adını anmadığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti sonrası partisine yöneltilen şüphelere değinen Bahçeli, "Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, zehir ve zillet saçanları takip ediyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz" dedi.

"İÇİMİZE SIZMIŞ İŞBİRLİKÇİLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Bu süreçte yanlarında olmayanları da eleştiren MHP lideri, "İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

'BIYIK KESENLERE' TEPKİ

Bahçeli ayrıca, Sinan Ateş cinayetinin ardından bıyıklarını kesmeye ve "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajları yayımlamaya başlayan ülkücülere de seslendi.

MHP lideri, şöyle konuştu:

"Bıyığını kesip ayrılanlar var. Aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz, hiç olmayanları da zaten umursayacak değiliz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplanacağız"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır. Bazıları bizi hazmedemez, tanıyamaz. Tutamayacağımız sözü dilimize koymadık. Önümüze çekilmiş engelleri gün be gün aşarak tıpkı bir akıncı gibi ilerledik. Kuyuya attılar vakti saati geldiğinde Yusuf olduk çıktık. Bulanık akan suların günü geldiğinde durulacağına inandık. Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. İrade bizden yanadır, istiklal bizden yanadır, istikbal bizden yanadır.

"KÖTÜLÜKLERİ UNUTURSAK KANIMIZ KURUSUN"

* MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

* Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, zehir ve zillet saçanları takip ediyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına, milletin evlatları yenilmeyecektir. İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız.

MİLLET İTTİKAKI'NI HEDEF ALDI

* İyi günü herkes paylaşır, mühim olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır. Zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz ve atmayacak.

* Özellikle hatırlatmak isterim ki, Türkiye'ye ve Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek ve gerekirse canımızı feda etmek bizim için şereftir. Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, bize iftiralarını kusuyorlarmış, yapsınlar. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardı. Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Amasya'dan ders almışlardır. Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır.

ANKET ŞİRKETLERİNE ÇIKIŞTI

* Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? Sosyal medyadaki namussuzlar, Amasya'daki şahlanışı izlediniz mi? Yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs'a kadar konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

"BIYIKLARINI KESİP ARAMIZDAN AYRILANLAR VARMIŞ..."

* Bıyığını kesip ayrılanlar var. Aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz, hiç olmayanları da zaten umursayacak değiliz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplanacağız. Hukukun imkanını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle kavuşturacağız. Cumhuriyetin 100. yılını umutla karşılayacağız.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

* Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları, milletimizin umutlarını küllemektir. Bu beyhude çabaların sonucu elbette hüsrandır. Sayın Erdoğan'ın adaylığı bal gibi, buz gibi Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münhasır bir başkanlık sistemidir. Bu sistem içinde 1 dönem yetkilerini kullanan cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağını iddia etmek siyaseten ağır kusurdur. Yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına aykırıdır.

* Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumluluklarıyla yalnızca bir defa seçilmiştir. İkinci kez adaylığı tartışmasızdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. İstiyorlar ki kukla gibi yönetilen bir cumhurbaşkanı olsun. Bekliyorlar ki boyun eğen, taviz veren bir cumhurbaşkanı göreve gelsin. Geçti o günler. Suyu tersinden akıtmak geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Millet kararlıdır, sevdalılarını yarı yolda bırakmayacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın, FETÖ ve PKK'nın sırtını sıvazlayan İP Başkanı işine baksın. Bizim kararımız nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta açık ara farkla seçilecektir. MHP de milletvekili sayısını beklentilerin üzerinde artıracaktır. Sabrımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden, hiçbiri kalkamaz yerinden.

* Seçimlere 1 gün kala adaylarınının kim olacağını tartışıyor olacaklarsa şaşırmamak lazım. Noter huzurunda adaylarının kim olacağını bulabilirler. Tekerlemeyle muhtemel adaylarını bulabilirler. Buna yanaşmıyorlarsa Biden'a ulka göndererek adaylarını karşımıza çıkarabilirler.

* EYT'de üzerimize düşen katkıyı vereceğimizi ifade ediyorum.