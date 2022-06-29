Son Dakika: Devlet Bahçeli'den '3'lü mutabakat' yorumu: 'Milli bir başarıdır'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madrid'de yapılan dörtlü zirve hakkında yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, NATO liderler zirvesinde imzalanan 3'lü mutabakat ile ilgili, “Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır. Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir” dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları tarafından imza altına alınan 10 maddelik muhtıra metninin Türkiye lehine stratejik bir kazanım ve milli başarı olduğunu belirten Bahçeli, şunları söyledi;

“TARİHİ BİR KARAR”

Madrid'de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir. Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve işbirliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır.





Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD ve YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır.

“TÜRKİYE’MİZ MADRİD’DE İSTEDİĞİNİ ALMIŞTIR”

Finlandiya ve İsveç'in Türkiye’ye tam destek verecek olmalarının memnuniyet verici bir gelişme olduğunun altını çizen Bahçeli şunları kaydetti:

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları, PKK'yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri, Türkiye'ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK'nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi hem de dirayetli bir devlet ve hükümet marifetidir.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”