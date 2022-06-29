Jandarmadan Bahçelievler'de 'uyuşturucu' operasyonu
Bahçelievler'de eğlence mekanları ve torbacılara uyuşturucu dağıtacağı tespit edilen şüpheliye jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 62 kilogram skunk ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla yurda skunk adı verilen uyuşturucuyu soktuğu ve il genelinde eğlence mekânları ve torbacılara dağıtıcağını tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli B.K'nin, uyuşturucuyu bir araca yüklediği belirlendi.
BAGAJDAN 'SKUNK' ÇIKTI
Torbacılara dağıtmak için hareket eden B.K'nin aracı Bahçelievler'de durduruldu. Narkotik köpeği Avcı isimli köpeğin de katıldığı aramada aracın bagaj kısmında kolilenmiş yaklaşık 62 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla naylona sardığı görüldü.
Gözaltına alınan B.K işlemlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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