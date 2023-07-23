TBMM, 25 Temmuz'da olağanüstü toplanacak: AKP'den şaşırtmayan hamle!

TBMM, yurttaşın belini büken zam yağmuru ve ekonomideki kötü gidişatı gündeme almak üzere 25 Temmuz'da olağanüstü toplanacak. Ancak iktidar partisi o gün tam kadro Ankara'da olacak olsa da, Meclis'teki yoklamaya katılmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 14:16
TBMM, 25 Temmuz'da olağanüstü toplanacak: AKP'den şaşırtmayan hamle!
Abone Ol google-news

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısı üzerine salı günü saat 15.00'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması bekleniyor. AKP grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. Aynı şekilde MHP'li milletvekillerinin de o gün Meclis'te hazır olmaları istendi. 

'YOKLAMA' OYUNU

AKP milletvekilleri salı günü Meclis'te olacak ancak Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AKP milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak.

Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.


ekonomi zamlar Numan Kurtulmuş

İlgili Haberler

Son Dakika... TBMM'den olağanüstü toplantı kararı

Son Dakika... TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
Emekliler ek zam talebinde ısrarcı: ‘Yüzdeli zamlarla refah artırmak mümkün değil’

Emekliler ek zam talebinde ısrarcı: ‘Yüzdeli zamlarla refah artırmak mümkün değil’
Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmıştı... AKP'li Meclis Üyesi de zamlara tepki gösterdi!

Tanju Özcan'a su şişesi fırlatmıştı... AKP'li Meclis Üyesi de zamlara tepki gösterdi!

En Çok Okunan Haberler