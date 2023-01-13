İsveç'te 'maketi' asılmıştı: Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de maketinin asıldığı görüntülerin yayınlanmasının ardından, avukatı aracılığıyla göstericiler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler, önceki gün tarihi belediye binasının karşısına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asmıştı.
Görüntülerin ardından Ankara'dan peş peşe sert açıklamalar gelmiş, İsveç Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Son olarak Erdoğan, avukatı aracılığıyla göstericiler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
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