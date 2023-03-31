Son dakika... Danimarka Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuranı Kerim ve Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırdı.
Geçtiğimiz aylarda İsveç ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki Türk Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran yakarak, yeni bir provokasyon gerçekleştirdi.
Söz konusu provokasyonun ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz. Ayrıca, bu hatada ısrarcı davranılmasını da not ediyoruz.
Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanısıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiği açıkça görülmektedir.
Bu eylem, Avrupa’da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.
Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz."
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