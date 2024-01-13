Son dakika... Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: Gözler 14.30'a çevrildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 00:20
Son dakika... Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: Gözler 14.30'a çevrildi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu.

Altun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" açıklamasını yapmıştı.


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