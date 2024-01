İhracı istenen CHP'li Meclis üyesinden, İBB toplantısında AKP'ye övgü

Yayınlanma: 11.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 22:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Oturumda, 2022 yılında ihracı istenen CHP'li meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, kişisel olarak söz talebinde bulunarak kürsüde konuşma gerçekleştirdi. CHP grubunun bilgi olmadan söz alarak eleştirilerde bulunan Tüy, AKP'li belediye başkanlarını ve Cumhurbaşkanı'nı övdü. Konuşması AKP sıralarında alkışlarla karşılık buldu.

'5 YILDIR EL KALDIR, EL İNDİRİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM'

Mehmet Ali Tüy," Yanılmıyorsam 2022'nin Nisan ayında gündemi gördüm ve o günkü grup başkanvekilimiz Doğan Subaşı'na, ben buna her ne kadar da tüm grup başkanları oybirliğiyle karar almışlarsa da Swiss Otel coğrafik olarak Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ta 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Şu anda oranın meclis üyesiyim. 'Bu otelin satışında kamu yararı görmüyorum, kamu zararı görüyorum. Kamu yararı olduğuna dair ikna edilirse vazgeçerim, ret vermem; ama ben kamu yararı görmediğim için ret vereceğim' dedim ve sanıyorum meclis başkanım da hatırlar. 15 dakika sonra gündem çekildi. Mayıs ayına getirildi, komisyona havale edildi. Haziran ayına geldi. Özgür Öz arkadaşım bana destek verdi. Hatta destek verirken de bir espri yaptım. Dedim ki 'Özgür sen çok gençsin, siyasi ikbalin var. Ben siyasi ikbalimi de ayaklar altına alarak, özelinde Beşiktaş'ın genelinde de İstanbul'un tek taş pırlanta olan bu yerin satılmasına karşı çıkacağım. Başarılı olabilirim ya da olamam.' Sonuçta yüce adalet, yargı, istinafı da buna dahil, bizi haklı buldu. Burada da sevgili grup başkanvekilime şunu söylemek istiyorum. 'Haklılığımızı yargı tescil etti. Sizlerin de tescil edilmesini istiyorum'. Çünkü halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir. Beş yıl önce ben meclis üyesi olarak bu salona geldiğimde hem çok umutlu hem de çok heyecanlanmıştım. Neden mi dersiniz? Halka daha fazla hizmet edebileceğim inancıyla gelmiştim. Oysaki yanıldım, burada grup başkanları tarafından kararlar alınır. Meclis üyeleri adeta etkisizleştirilmiş, adeta devre dışı bırakılmış, sadece el kaldır, el indirin dışında ben 5 yılda hiçbir şey yapmadım, yapılmadı" ifadelerini kullandı.

'TEVFİK GÖKSU'YA TEŞEKKÜR EDERKEN...'

Tüy, "Adıyaman depreminde kendileri burada yoklar. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğum Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'daki her noktaya ama her noktaya zamanında yetişmiş. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamış bir Adıyamanlı olarak bunu gözlemlediğim için değerli hemşehrim Abdurrahman Dursun'a ve Tevfik Göksu'ya teşekkür ederken tabii sayın başkan beni sıkıştırdı, bir cümleyi unuttum. Yine alkışlayacaklar ama Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihinde yüz yıllık Kürt sorununa ilk defa kabul edin etmeyin ben öyle düşünüyorum, başarılı olamadı. Sayın Tayyip Erdoğan ve partisi olmuştur. Kürtlere samimi olarak yaklaştı ama başarılı olamadı" dedi.

Tüy'ün konuşması AKP'li meclis üyeleri tarafından alkışlandı.

GRUP İZNİ OLMADAN KONUŞMUŞ

Mehmet Ali Tüy'ün CHP grubuna haber vermeden konuşma gerçekleştirdiğini söyleyen ve buna tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise, "Gruplar meclis öncesinde, grup başkan vekilleri ve grup yönetimleri konuşur. İşte meclisi bugün nasıl yürüteceğiz diye biliyorsunuz bir karar alır. Bunu 5 yıldır yapıyorsunuz, 5 yıldır meclis başkanısınız. İlk defa bugün böyle bir şey gördük. Önce söylediniz ki bugün yazılı önerge ve gündem dışı konuşma yok. Gündeme geçmeden önce de Mehmet Ali Bey'e söz verdiniz. Mehmet Ali Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir ama bugünkü konuştuğu ve konuşma yöntemi grubumuzla ilgili değildir, grubumuzun bilgisi dahilinde değildir, grubumuzun izni dahilinde değildir. Gündem dışı konuşma talebi bizden size gelmemiştir. Bu konuşmayı siz kendi inisiyatifinize verdiniz. Ama şu bilinsin ki kamuoyu tarafından Mehmet Ali Bey'in konuşmaları grubumuzu, partimizi değil, şahsını bağlar" dedi.