Bağırışlar kameraya yansımıştı... CHP'li Ali Mahir Başarır, PM toplantısında yaşananları ilk kez anlattı: 'Tartışma oldu evet ama...'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’de yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) toplantısında gergin anlar yaşandığı iddialarına ilişkin, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık" dedi.

İHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 19:33
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İddiaya göre, CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, Mezitli’de Neşet Tarhan’ın yeniden aday gösterilmesini istemiş, ancak Parti Meclisi’nde bu yönde karar çıkmamıştı.

'SALONU TERK ETTİ' İDDİASI

Bu duruma sinirlenen Ufuk Çakır’ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırıp salonu terk ettiği iddia edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik’te partisinin Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’nın aday tanıtımında konuştu.

"20 METRE BİLE BİRBİRİMİZE YAKLAŞMADIK"

Başarır, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık. Ben kendisini uzaktan gördüm. Sonra bağrışmalar oldu onları duydum. O sırada ben zaten salonun arkasındaydım sonra öne geldim. Sadece üzülüyorum bir tartışma olabilirdi olsaydı söylerdim. Parti meclisinde o sıra hafif bir ara vardı, daha sonra dışarıda bağırmış evet ama dediğim gibi kendisi ile bir diyalogum olmadı" dedi.


CHP Ali Mahir Başarır

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