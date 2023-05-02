Son dakika... Edirne'de Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
Son dakika haberi... Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde Yeşil Sol Parti standına düzenlenen saldırıda, 1 kişi kesici aletle yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri çalışmaları kapsamında Saraçlar Caddesi’ne seçim standı kuran Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) standına saldırı düzenlendi.
Gazete Duvar'ın haberine göre akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası, caddede kısa süreli panik yaşandı. Olayda stanttaki Kerem M. yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı Kerem M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'ne kaldırıldı.
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