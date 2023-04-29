Erkan Baş: Sülale devrini bitirmek istiyorsanız Yeşil Sol mührüne basın

Yayınlanma: 29.04.2023 - 21:44

Güncelleme: 29.04.2023 - 21:44

Yeşil Sol Parti Aydın Kent Meydanı’nda seçim mitingi gerçekleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Cavit Uğur’un yer aldığı mitinge Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık da katıldı.

T24'ün haberine göre, “Bıçak kemikte” şiirinin okunmasıyla başlayan miting, milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla devam etti.

Burada konuşma yapan TİP Genel Başkanı Baş, şunları söyledi:

“Esas olan zor günlerde omuz omuza durmaktır. Zafer ancak Türk ve Kürt halkı beraber olduğunda olur. Bu beş parmak birleşip yumruk olduğunda iktidarı başlarına yıkar diyoruz. Yan yanayız, omuz omuzayız. İttifakımız Aydın’da Yeşil Sol Parti listesinden seçime girmektedir. Bu yüzden Aydın halkını en iyi temsil edecek irade Yeşil Sol Parti listeleridir. Aydın’da Yeşil Sol Parti’nin pusuladaki her logoya basılacak her mühür bu ülkede barış, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini bitirecektir. Sülale devrini bitirmek istiyorsanız Yeşil Sol mührüne basın."