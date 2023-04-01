Son dakika... Ekrem İmamoğlu: Bize Kaybedenler Kulübü diyorlardı, o iş 2019’da bitti!

Son dakika... Sinop'ta katıldığı programda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yani bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 12:52
Son dakika... Ekrem İmamoğlu: Bize Kaybedenler Kulübü diyorlardı, o iş 2019’da bitti!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop'un Erfelek ilçesinde katıldığı programda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

"O'nu 14 Mayıs'ta yollayacağız.

Memleket tam da bugün, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağladığı gece; yapılan hukuksuzluklara 2019'da 'dur' dedi. Başta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı. Yani bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik. Akıllarını başlarından milletçe aldık, almaya da devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...


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