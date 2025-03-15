Son Dakika... Ekrem İmamoğlu memleketi Trabzon'da konuşuyor

Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:11

Güncelleme: 15.03.2025 - 21:49

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmanın ardından geldiği Trabzon'da hemşerilerine sesleniyor.

İmamoğlu konuşmasını, "Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun" ifadeleri ile duyurdu.

Karadeniz’in hırçın dalgaları kadar cesur, çalışkan ve güçlü Karadenizli vatandaşlarım, benim can hemşehrilerim hepinize selam olsun. Trabzon’dan Rize’ye, Gümüşhane’ye, Bayburt’a, Giresun’a, Ordu’ya, Samsun’a, Artvin’e selam olsun. https://t.co/1lbIzUDGV9 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2025

İmamoğlu'na 'Ceketi çıkar, kolları sıva' tezahüratı Trabzon'da da devam etti. Trabzon'da İmamoğlu'nun ayrıca kasket de takması istendi. İmamoğlu, bu isteğe kayıtsız kalmayarak yurttaşları kasket ile selamladı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben sadece Trabzon'un değil, Karadeniz'in evladıyım. Saraydakine haddini bildireceğiz."

"Ben açıkçası Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştim. Onun yerine kaleci olacaktım Allah nasip etmedi ama 31 yaşımda Trabzonspor'a yöneticilik yaptım."

"KARADENİZ'İN DERELERİ ÖZGÜR AKACAK"

"Karadeniz'in dereleri özgür akacak. Suyumuzu bir avuç rantçıya emanet etmeyeceğiz."

"İktidar olacağız. İnancımız çok yüksek, ülkenin her sorununa çözüm üreteceğiz. Engellere rağmen iktidar olacağız. Seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Sandığa attığınız her bir oy tarihe yön verecek. 23 Mart büyük demokrasi tokatının ilk şamarı olacak."

"Bana Trabzon'da salon vermiyorlar. Bu millet sizi öyle bir yollayacak ki kaçamayacaksınız."

"DİPLOMA İÇİN SARAYDAN ONU BUNU ARAYARAK ZORLUYORLAR"

"Cürmüm kadar yer yakarsınız. Şimdi de diplomama göz koydular, saraydan zorluyorlar. Diploma için saraydan onu bunu arayarak zorluyorlar. Beni oyundan çıkarmaya çalışıyorlar. Siyaseten yenemiyorlar güya polis ile yenecekler."

AYRINTILAR GELİYOR...

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, memleketi Trabzon'da salon engeli ile karşılaşmış ardından yaptığı açıklamada, "Beni Trabzon'da hiçbir yere sığdıramazlar" demişti. Buluşmanın Trabzon'da Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleşeceği belirtilmişti.