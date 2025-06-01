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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan iş dünyasına çağrı: 'Susmayın, korkmayın, çekinmeyin!'

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan iş dünyasına çağrı: 'Susmayın, korkmayın, çekinmeyin!'

1.06.2025 14:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan iş dünyasına çağrı: 'Susmayın, korkmayın, çekinmeyin!'

Son dakika gelişmesi... Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına seslendiği bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim" ifadelerine yer verdi.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına seslendiği bir paylaşımda bulundu. 

"SUSMAYIN, KORKMAYIN, ÇEKİNMEYİN!"

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"İş dünyamızın değerli temsilcileri;

Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz.

Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz.

Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz.

Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz.

Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.

Ama sizler de şunu çok iyi bilin:

Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir. 

Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek.

Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim.

Ekrem İmamoğlu"

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