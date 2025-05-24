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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklu gençler için çağrı: 'Devletimizi yönetenlere sesleniyorum...'

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklu gençler için çağrı: 'Devletimizi yönetenlere sesleniyorum...'

24.05.2025 20:53:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan tutuklu gençler için çağrı: 'Devletimizi yönetenlere sesleniyorum...'

Son dakika haberi... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu gençlerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşım ile yetkililere çağrıda bulundu.

19 Mart ve sonrası eylemlerde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için çağrı yapan İmamoğlu, "Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ YÖNETENLER GENÇLERE KİN GÜDEMEZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır.

Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #silivri #tutuklu

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