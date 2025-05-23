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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İBB emekçilerine tebrik: İktidara tepki gösterdi!

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İBB emekçilerine tebrik: İktidara tepki gösterdi!

23.05.2025 20:45:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan İBB emekçilerine tebrik: İktidara tepki gösterdi!

Son Dakika haberi... Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB yöneticileri ve çalışanlarına seslendi, iktidara tepki gösterdi.

"İBB KURUMUNUN HIRPALANDIĞI BU ORTAMDA..."

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İBB’nin çok değerli yöneticileri ve emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri tüm kalbimle kutluyorum. 

Sizler; ülkemizin tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, anlamsız saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz. 

Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum. 

Hep birlikte 6 yıllık emekle var ettiğimiz İstanbul Modeli ile; gelirlerin daraldığı ve daraltıldığı, ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı, her ay acımasız bir biçimde mali kesintilerin yapıldığı, tarihte olmamış bir biçimde İBB kurumunun hırpalandığı bu ortamdaki başarınız, 16 milyon insanımıza verdiğiniz üstün hizmet her türlü takdirin üzerindedir.

Sizlere ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ibb #gözaltı

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