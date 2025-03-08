Ekrem İmamoğlu'nun ikinci durağı Kayseri: 'Saraya değil, mücadeleye adayım'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 21:11

Güncelleme: 08.03.2025 - 22:14

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği önseçime aday olarak girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün seçim kampanyasını İzmir'de başlattı.

İmamoğlu'nun İzmir'den çıktığı yolda ikinci konuşması Kayseri'de başladı. Kayseri'de yurttaşlar İmamoğlu'na 'Ceketi çıkar, kolları sıva' tezahüratı yaptı. İmamoğlu bunun ardından ceketini çıkararak, "Bu ceketi çıkarıp kolları sıvayınca her şey çok güzel oluyor" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Millete hizmet etme hevesini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar. Çözüm nedir, tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz!

Hedefimiz belli sadece seçimi kazanmanın değil, birliğin peşindeyiz. Yerinde sayanlar değil, ayağa kalkıp hedefe ilerleyenler kazanır.

CHP, Türkiye'yi birleştiren güç. TBMM grubumuzun desteğiyle bu yola çıktım. AKP seçmeni de bizi takdir etti. Bu ülkenin meseleleri azalmadı daha da büyüdü. İktidarın koltuğu altından kayıyor. Vatandaşımızın memnuniyeti ile iktidar baskısı da artıyor.

"UYKULARINI KAÇIRACAĞIZ"

İktidar siyasi operasyon yapıyor. Milletimiz iktidarı bize teslim etmek için gün saymakta. İktidarın koltuğu altından kayıyor. 23 Mart'ta iktidara en korktuğu şeyi sandığı göstereceğiz. Sandıktan kaçanları zangır zangır titreteceğiz. Bir avuç zalimin uykularını kaçıracağız.

Bütün küskünleri unutup el ele verirsek kazanırız. Tek adamlık ve partizanlık bitecek. Tek adamlığın gölgesi bile değmeyecek bu memlekete. Saraya değil mücadeleye adayım. İktidarın yerle bir ettiği her şeyi yeniden inşa edeceğiz.

Benim TRT'de yüzümü bile göstermediler 6 senedir. Çünkü onlar sadece iktidara yüzünü dönen bir yayına döndüler. Hem de sizin paralarınızla. Yolsuzluğun daniskası orada yapılıyor."