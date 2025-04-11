Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü' davası da ertelendi!

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün görülen ikinci davası ertelendi.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü' davası da ertelendi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:49

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün görülen ikinci davası başladı.

İMAMOĞLU KATILMADI

İmamoğlu’nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği belirtildi.

ERTELENDİ

İmamoğlu’nun Beylikdüzü döneminden kalma “ihaleye fesat karıştırma davası” 11 Temmuz saat 15.00'a ertelendi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Son dakika #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... CHP'li vekillerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Bu fotoğraf millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır'

Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... CHP'li vekillerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Bu fotoğraf millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır'
İmamoğlu, çocuklara seslendi: 'Arkamda dağ gibi duruyorsunuz...'

İmamoğlu, çocuklara seslendi: 'Arkamda dağ gibi duruyorsunuz...'
Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden ilk fotoğrafı paylaşıldı

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden ilk fotoğrafı paylaşıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler