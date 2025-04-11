Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'Beylikdüzü' davası da ertelendi!
Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün görülen ikinci davası ertelendi.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün görülen ikinci davası başladı.
İMAMOĞLU KATILMADI
İmamoğlu’nun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmak istemediği belirtildi.
ERTELENDİ
İmamoğlu’nun Beylikdüzü döneminden kalma “ihaleye fesat karıştırma davası” 11 Temmuz saat 15.00'a ertelendi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Son dakika #Akın Gürlek
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