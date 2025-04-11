Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... Özgür Özel ve CHP'li isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım…'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşma salonunda savunma yaptığı ana ilişkin bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu davada yargılanmasına tepkilerini dile getirdi. İmamoğlu'nun o fotoğrafını paylaşan CHP lideri Özel, ise, "Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım" notunu düştü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine yönelik sözleri nedeniyle savunmasını yaptığı duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri, yöneticiler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
"BAŞI DİK, ALNI AK, CUMHURBAŞKANI ADAYIM…"
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüsünü X hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…" ifadesini kullandı.
Yiğidim…— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 11, 2025
Aslanım…
Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım… pic.twitter.com/FKrtPrcMUR
"TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN..."
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tarihe not düşülsün: Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır" ifadesini kullandı.
Tarihe not düşülsün:— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 11, 2025
Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır! pic.twitter.com/2sFZnsMFJ2
"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILANA KADAR..."
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin iradesine yargı eliyle yapılan siyasi darbenin ellerini çekene kadar durmayacağız" dedi.
Ekrem İmamoğlu bugün ifadesinde "Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır" derken, 59 gencimiz daha serbest bırakıldı.— Murat Emir (@muratemirchp) April 11, 2025
Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin… pic.twitter.com/6zj9d9HkCk
"HİÇ UNUTMAYACAĞIZ..."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız" ifadesini kullandı.
Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız. pic.twitter.com/jJko1NhqSe— Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) April 11, 2025
"BU RESMİ UNUTMAYIN"
CHP'li Aykut Erdoğdu da, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.
Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım.— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) April 11, 2025
Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım. pic.twitter.com/CzQS5B4RPs
İmamoğlu için yapılan diğer paylaşımlar ise şöyle...
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu derhal serbest bırakın!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 11, 2025
O sandık gelecek, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. Milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. ???? pic.twitter.com/1YVYGpQU2j
Tarih dik duranları yazacak! pic.twitter.com/IqtDwuLBkF— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) April 11, 2025
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