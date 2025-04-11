Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... Özgür Özel ve CHP'li isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım…'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:44

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine yönelik sözleri nedeniyle savunmasını yaptığı duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri, yöneticiler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

"BAŞI DİK, ALNI AK, CUMHURBAŞKANI ADAYIM…"

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüsünü X hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…" ifadesini kullandı.

Yiğidim…

Aslanım…

Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım… pic.twitter.com/FKrtPrcMUR — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 11, 2025

"TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN..."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tarihe not düşülsün: Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır" ifadesini kullandı.

Tarihe not düşülsün:



Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır! pic.twitter.com/2sFZnsMFJ2 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 11, 2025

"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILANA KADAR..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin iradesine yargı eliyle yapılan siyasi darbenin ellerini çekene kadar durmayacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu bugün ifadesinde "Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır" derken, 59 gencimiz daha serbest bırakıldı.

Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin… pic.twitter.com/6zj9d9HkCk — Murat Emir (@muratemirchp) April 11, 2025

"HİÇ UNUTMAYACAĞIZ..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız. pic.twitter.com/jJko1NhqSe — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) April 11, 2025

"BU RESMİ UNUTMAYIN"

CHP'li Aykut Erdoğdu da, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.

Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım.



Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım. pic.twitter.com/CzQS5B4RPs — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) April 11, 2025

İmamoğlu için yapılan diğer paylaşımlar ise şöyle...

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu derhal serbest bırakın!



O sandık gelecek, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. Milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. ???? pic.twitter.com/1YVYGpQU2j — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 11, 2025