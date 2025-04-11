Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... Özgür Özel ve CHP'li isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım…'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşma salonunda savunma yaptığı ana ilişkin bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu davada yargılanmasına tepkilerini dile getirdi. İmamoğlu'nun o fotoğrafını paylaşan CHP lideri Özel, ise, "Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım" notunu düştü.

Duruşma salonundaki görüntüsü ortaya çıkmıştı... Özgür Özel ve CHP'li isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımları: 'Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı adayım…'
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ANKA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:23

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine yönelik sözleri nedeniyle savunmasını yaptığı duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri, yöneticiler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 

"BAŞI DİK, ALNI AK, CUMHURBAŞKANI ADAYIM…"

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüsünü X hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…" ifadesini kullandı.

"TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN..."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tarihe not düşülsün: Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır" ifadesini kullandı.

"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILANA KADAR..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin iradesine yargı eliyle yapılan siyasi darbenin ellerini çekene kadar durmayacağız" dedi.

"HİÇ UNUTMAYACAĞIZ..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız" ifadesini kullandı.

"BU RESMİ UNUTMAYIN"

CHP'li Aykut Erdoğdu da, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu resmi unutmayın. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu resme sebep olanların bu resmi çekilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağım" dedi.

İmamoğlu için yapılan diğer paylaşımlar ise şöyle...


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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