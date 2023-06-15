Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:17

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada erteleme kararı verildi. Bir sonraki duruşmanın 30 Kasım saat 15.00'te görüleceği aktarıldı.

Davanın ilk duruşmasının ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık” dedi.

Günaydın, “Ekrem İmamoğlu’nun 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın ilk yıllarında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla bir soruşturma yürütülmüştü. Danıştay soruşturma iznini iptal etmişti çünkü iddiaların tümü geçerli değildi. Buna karşılık 2020 yılından itibaren Süleyman Soylu yönetimindeki İçişleri Bakanlığı’ndan İBB’ye gönderilen mülkiye müfettişleri bu davayı yeni bir forma dönüştürdüler. Hazırladıkları müzekkereyi savcılığa yollayarak incelemesini sağladılar. Bir iddianame düzenlediler ve bugün ilk duruşmasını yaptık. İmamoğlu ile beraber Beylikdüzü Belediyesi çalışanı arkadaşlarımızda yargılandılar” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR İDDİANAME DÜZENLENEMEZ"

Günaydın açıklamasının devamında soruşturma ile ilgili olarak, “Sorulara verdikleri cevaplar şudur, ‘İddia ettiğiniz gibi ihale dosyasında baştan olması gereken belgelerin yokluğu söz konusu değildir. Çünkü zarf açma tutanağında bunu net olarak görebilirsiniz. Ayrıca sonradan sunulması gereken belgeler önceden sunulması zorunluymuş gibi sunulamaz böyle bir iddianame düzenlenemez’. Nihayet 250 bin liralık kamu zararına uğratma iddiasına yönelikte arkadaşlarımız dediler ki o yıl da asgari ücrette önemli bir artış olmuştu dolayısı ile bu yansıtıldı. Herhangi bir kamu zararı da söz konusu değildir. Olmaması gereken bir iddianame ve yapılmaması gereken bir yargılamanın ilk duruşmasından çıktık. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı 'İhbar eden' olarak yer alırken Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.