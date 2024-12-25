Son Dakika... Erdoğan asgari ücrette geri adım atmadı: Açlık sınırına sadakat!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:18

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kuran'daki Fetih suresini okuyarak başlayan Erdoğan, sözlerinin büyük bölümünü de Suriye'de yaşanan gelişmelere ayırdı.

Erdoğan, dün açıklanan ve enflasyon rakamlarının da altında kalan asgari ücret zammı için ise "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" iddiasında bulundu.

Grup toplantısında ayrıca Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın da parti sıralarında oturduğu görüldü.

Erdoğan'ın açıklamasında satırbaşları şöyle:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı Karesi ilçesine gönderdik. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonumuz cumartesi günü tamamlandı. AK Parti olarak 23. bütçemizin de Meclisimizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içerisindeyiz. 2025 yılı bütçesinin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

"MHP GRUBUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TBMM Genel Kuruluna, sayın Meclis Başkanımız ve milletvekillerine, AKP Grup başkanlığına ve başkanvekillerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndan beraber olduğumuz MHP grubuna da teşekkür ediyorum.

Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız iftiralarına cevapları orada tek tek verdik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin hiçbir vizyon taşımadığını ortaya koyuyor. Meclisi provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Azıcık aşım, ağrısız başım anlayışıyla zenginleşmenin derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor.

"PRİM BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini zaten söylüyorduk ama Özel kaş yapayım derken göz çıkartan açıklamalarıyla bunu ikrar etmiş oldu. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Emeklinin, memurun, çiftçinin, engellinin öksüzün hakkını size konserlerde yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönerler, asgari ücretle ilgili atıp tutmaya gelince şahin kesiliyorlar.

"EZDİRMEME SÖZÜMÜZE SADIK KALDIK"

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli ücret miktarı 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Döviz bazında asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun.

Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor diyeceğim ama bizim bin yıldır tarihi olmayan dönemimiz yoktur. Kimi zaman şartlar gereği başka diyarlara gitmiş olsak da sonuçta dönüp dolaşıp bu topraklara tekrar sarıldık.

"HER KAZANIMIN BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDEDİK"

Devlet ve toplum hayatımızın bu hızlı devinimi içerisinde tarihe iz bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yolculuğu dikenli, taşlı, mayınlı bir yolda kat ettik. Yeri geldi muhalefetin iftiralarıyla uğraştık, yeri geldi küresel şer odaklarının saldırılarıyla boğuştuk. Milletimizin hayatına dahil ettiğimiz her kazanımın bedelini misliyle ödedik. Gün oldu bizi ikaz etti, gün oldu bize sandıktan net mesajlar verdi ama haklı mücadelemizde desteğini bizden esirgemedi.

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içerisindeyiz. Kongrelerimizdeki coşkuyu ve kardeşlik iklimini gördükçe yüce Allah'a böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamdediyorum.

Terörsüz Türkiye hedefimizi, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecektir. Unutmayın tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğruna ter dökenlerin mülküdür.

"YERLERİNDEN EDİLENLERİN 3,6 MİLYONU ÜLKEMİZE SIĞINDI"

Suriye'de olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun duvara yazdığı yazı sebebiyle tutuklanması, vahşi rejim tarafından şehit edilmesiyle başladı. Şehirler köyler İslam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserle yerle yeksan edildi. 1 milyon kardeşimizin rejim ve destekçilerinin, ya da terör örgütlerinin saldırıları sonucunda şehit oldu. Yine bu dönemde 12 milyondan fazla Suriyeli vatanını terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı.

Canlarını kurtarmak kendilerine ve ailelerine en azından güvenli bir hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar, botları batırılanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Aylan bebeğin o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Yüzü kan revan içindeki Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unutabiliriz.

"ADALETİ MERKEZE ALAN BİR POLİTİKA BELİRLEDİK"

Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Suriye olayları patlak verdiği andan itibaren merhameti ve adaleti merkeze alan bir politika belirledik. Zalimin yanında mazlumun yanında duracağız dedik ve bunların hepsini gerçekleştirdik. Bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik.

Kendimiz siyasi olarak bedel ödesek dahi mazlumlara tüm imkanlarımızla sahip çıkacağız dedik. Evet o günden bugüne kadar Rabbime binlerce kez hamdolsun. Bu duruşumuzu hiç bozmadık. 13 yıl boyunca zorluklarla karşılaşsak da bu ağır sorumluluğun milletimize güvenin hakkını vermeye çalıştık. BU süreçte en büyük destekçimiz aziz milletimiz oldu. Muhalefetin tüm kışkırtmalarına rağmen milletimiz Suriyeli muhacirlere ensar olmanın mesuliyetiyle sahip çıktı. Münferit hadiseler dışında başımızı öne eğecek tarihimize gölge düşürecek hiçbir olay vuku bulmadı. Suriyeli kardeşlerimiz de, bir taraftan yaralarını sarmaya çalışırken, Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sunmaya devam etti.

"VİCDAN PENCERESİNDEN BAKMADI"

Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk milleti olarak vermeyi başardık. Buradan Suriyeli mazlumlara 13 yıl boyunca kucak açan aziz milletimizin her bir mensubuna kalpten teşekkür ediyorum. CHP'nin eski yönetimi bilhassa da devrik genel başkanı Suriye'de işlenen insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı.

Hatasını kabul etmek büyük bir erdemdir. Samimi temennimiz 13 yıl boyunca yanlış yerde duranların siyasi tekaüt döneminde kendilerini tavzih etmesidir.

61 yıllık zulmün ardından BAAS rejimi yıkılmış, Esed korkağı cibiliyetine uygun şekilde en yakınındakileri bile satarak Suriye’den kaçmıştır. Biz de Halep'te Şam'da Hama'da Humus'ta özgür Suriye bayrağı ile bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz. Suriyeli mazlumların yıllar sonra umutla parlayan gözlerine baktıkça mutlu oluyoruz. Suriye'nin üzerine doğan özgürlük güneşini gördükçe şad oluyoruz. Tüm bunları gördükleri halde bir kuru sözle dahi Suriyelileri tebrik edemeyenleri, Esed'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz.

"TÜM KAPASİTEMİZLE YANLARINDA OLACAĞIZ"

Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye halkının bu yükün altından tek başına kalkması mümkün değildir. Suriyeli kardeşlerimizi 13 yıl nasıl yalnız bırakmadıysak bundan sonra da tüm kapasitemizle yanlarında olacağız.

Büyükelçiliğimizi hemen faaliyete geçirdik. AFAD'ımız Sednaya Hapishanesi başta olmak üzere işkence hanelerde arama çalışmalarında bulundu. Yakında Halep başkonsolosluğumuzu açıyoruz. Enerjiden ulaştırmaya şehircilikten eğitim ve sağlığa kadar ihtiyaç duydukları her alanda Suriye'ye destek vereceğiz. Devletin temel görevlerini yeniden yapılması için katkı sunacağız. Selden özellikle kütük kapma yarışında olan kim varsa Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi bulacaktır. DEAŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız.

"AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ"

Türküyle Kürdüyle Arapıyla biz aynı gökyüzüne bakıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hepimiz ortak bir medeniyetin çocuklarıyız. Geleceğimizi de gönül gönüle ortaklaşa inşa edeceğiz DEAŞ sadece batılı ülkeler için değil Suriye için de Irak için de bizim için de yok edilmesi gereken bir kaynaktır. BU konuda hiç kimse bize ders veremez. Tek gayemiz Suriye'den başlayarak her karış toprakta istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa geri dönüşler de hız kazanacaktır. Kalıcı olarak geri dönmek isteyenlere gereken her kolaylığı sağlıyoruz. Belli bir süre giriş çıkışlara izin vereceğiz. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Politikamız dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz."