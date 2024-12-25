Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Aile Enstitüsü' kuruldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve merkezi Ankara'da olacak Aile Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Aile Enstitüsü' kuruldu!
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ANKA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 08:35

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile Enstitüsü kuruldu. Merkezi Ankara'da olacak olan Enstitü, aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapacak.

Enstitü, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını gibi gruplarla ilgili politikalara veri oluşturacak.

DİYANET DE ENSİTİTÜDE

Aile Enstitüsü; Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşacak. Danışma Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısının başkanlığında, bakanlıktan iki üye ve çeşitli kamu kurumlarından (Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı) birer üye ile toplamda 15 kişiden oluşacak.


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