Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:48
Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu.


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