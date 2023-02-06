Son dakika... Erdoğan, Bahçeli ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durum değerlendirildi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:54

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu.