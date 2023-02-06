Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan: Olağanüstü bir durum yaşanıyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:38

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:44

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük depremin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Bölgede olağanüstü bir durum yaşandığını belirten Ercan, "Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi" ifadelerini kullandı.

Ercan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

130 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE: Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük.

Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem M7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde(Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

ÇOK SIĞDA OLMASI YIKIMI ARTIRDI: Sağ kalanlar, yıkıntı altına girmesin büyük artçı demler olacaktır. Kendileri sıkışabilirler. Kurtarma takımlarına yol versinler. Türkiye’nin her yerinden kurtarmacılar alana ulaşmaktadır. Depremin yıkım gücü 11’dir. 5 km çok sığda olması yıkımı, ayrıca yıkım uzaklığını arttırdı.

ÜÇ İL İÇİN UYARDI: Doğu Anadolu Kırık Kuşağı üzerinde Türkoğlu kolu kırılmıştır. Gelecek deprem odağı güneye kaymış, Osmaniye, Adana, Hatay yüksek çekinceli alan içine girmiştir. Buralarda orta büyüklükte deprem beklenebilir. Büyük deprem için henüz erken.

OLAĞANÜSTÜ DURUM: M7,7'lik depremden sonra olan M7,6lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor.